Agrigento

Schianto sulla strada Agrigento-Palma, due giovani in gravi condizioni 

Un giovane di 27 anni, ricoverato al San Giacomo d'Altopasso di Licata, ha riportato ferite meno gravi

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 115, all’altezza della prima galleria che conduce a Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Golf e una Renault Kadjar. Le due auto, dopo l’impatto, sono finite tra i campi sottostanti.

Il bilancio è di due uomini di 60 e 33 anni in gravi condizioni, trasferiti in ospedale in codice rosso. Una terza persona, un giovane di 27 anni, ricoverato al San Giacomo d’Altopasso di Licata, ha riportato ferite meno gravi e non è in pericolo di vita. Due dei feriti sono rimasti incastrati ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarli. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i pompieri e i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto. 

AGGIORNAMENTO

I due giovani si trovano ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le loro condizioni, sebbene critiche, appaiono in miglioramento e non ci sarebbe pericolo per la vita.

Aggiornamento

Con riguardo ai due uomini rimasti feriti e trasportati in codice rosso in ospedale, al San Giovanni di Dio di Agrigento va aggiunto stamani che le loro condizioni di salute migliorano e non rischiano la vita.

Leggi anche

