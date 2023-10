Scontro tra moto: morto 22enne e tre feriti (uno gravissimo)

Incidente mortale, all’alba, oggi, ad Avola. A perdere la vita un giovane di 22 anni, Seby Sorbello, mentre un secondo uomo è ricoverato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, quattro centauri, in sella a due moto di grossa cilindrata, Africa twin e Kawasaki, viaggiavano su via Aldo Moro quando, quasi all’altezza di piazza Robinson, c’è stato un tremendo impatto tra i mezzi. Sull’incidente indagano i Carabinieri.