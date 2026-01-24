Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 all’alba nel Palermitano

Cronaca

PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 06.03 a 5 chilometri da Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, a una profondità di 8 chilometri. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). – foto screenshot Ingv – (ITALPRESS).

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

– foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).

