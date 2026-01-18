Si ferma su A19 per recuperare valigia caduta da auto: muore investito

Incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania nella zona dello svincolo Irosa. Un uomo che stava viaggiando con l’auto in direzione di Catania ha perso uno dei bagagli che si trovava sul porta pacchi. E’ sceso dalla vettura per cercare di recuperare la valigia ed è stato falciato da un altro automobilista. E’ stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso.