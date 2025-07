Suv forza il posto di blocco dei carabinieri: inseguimento e sparatoria

Ha forzato un posto di blocco dei carabinieri non fermandosi all’alt e poi tentando di investire i militari. Tutto è accaduto a Caltagirone dove un uomo a bordo di un Suv che sarebbe risultato rubato, ha tentato di travolgere i militari che avevano intimato l’alto dando vita ad un inseguimento per le strade della città calatina che ha dato vita anche a tamponamenti tra le due auto per poi terminare quando i carabinieri hanno sparato alle gomme del Suv che ha terminato la sua folle corsa contro un muro. L’uomo alla guida del Suv è poi fuggito a piedi facendo perdere, per il momento, le sue tracce. I carabinieri, tuttavia, hanno le idee chiare e avrebbero già identificato l’uomo che sarebbe gravato da precedenti giudiziari. La Procura di Caltagirone, diretta da Rosanna Casabona, che coordina le indagini, sta valutando se indagare l’uomo per tentato omicidio.