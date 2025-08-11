Tragedia a Favara, 15enne muore in incidente stradale





E’ deceduto in ospedale il 15 enne rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo a Favara. La vittima è Samuele Messina. Il ragazzino, è arrivato a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’Ospedale di Agrigento in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni il 15enne era a bordo di uno scooter, quando per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto sbattendo violentemente la testa. Pare che fosse anche senza casco. Il sinistro si è verificato in via Cicero e Di Francisca, arteria stradale che dal liceo Martin Luther King porta allo stadio comunale.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi; Il ragazzino è deceduto in queste ore per una emorragia cerebrale post trauma cranico. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro stradale i Carabinieri della tenenza di Favara.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO ANTONIO PALUMBO

“Favara è attonita per la tragica notizia della morte di un ragazzo appena 15enne in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi. Non ci sono parole per una tragedia tanto grande: in questo momento è il figlio, il fratello, il nipote di tutti noi. Siamo vicini alla famiglia in questo momento terribile”. Queste la parole del sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

Tutta la comunità scolastica del Liceo Statale Martin Luther King – il dirigente scolastico professoressa Mirella Vella, il DSGA, lo staff della dirigenza, il corpo docente, il personale ATA, gli alunni si stringono al dolore per la scomparsa del 15enne.

“Samuele Messina, alunno della nostra scuola, un’altra giovane vita spezzata sulle strade del nostro territorio. Attoniti e sconvolti, in questo momento di immenso dolore ci stringiamo attorno alla famiglia e a quanti lo conoscevano e lo amavano.

Terra sit tibi levis, Samuele”, si legge nel messaggio.

In relazione all’incidente mortale di questa sera dove ha perso la vita un 15enne di Favara è stata annullata la conferenza stampa di presentazione della festa di San Giuseppe.