Catania

Non si ferma all’alt e rischia di investire poliziotto, arrestato

Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato arrestato per il reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui, come previsto dal nuovo “Decreto Sicurezza”

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne catanese che nei giorni scorsi non si è fermato a un posto di controllo, in piazza Mancini Battaglia, rischiando di travolgere uno degli agenti che gli aveva intimato l’alt. Alla vista della volante l’uomo ha bruscamente accelerato, compiendo una pericolosa manovra per invertire il senso di marcia e mettendo in pericolo gli altri automobilisti.

I poliziotti lo hanno inseguito, riuscendo a mettere fine alla sua fuga in via Del Roveto. Dopo essere stato identificato, è stato arrestato per il reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui, come previsto dal nuovo ‘decreto Sicurezza. Al 28enne è stata sospesa la patente di guida e si è provveduto alla confisca dell’auto. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Licata

Licata, giovane operaio precipita da un ponteggio: grave in ospedale
Ultime Notizie

Referendum giustizia, iniziativa pubblica a San Leone per dire “NO alla riforma Nordio”
Apertura

L’inchiesta sulle cittadinanze, no all’arresto della vice sindaca di Comitini e del marito
di Irene Milisenda

Mandorlo in Fiore, in Prefettura lo scambio dei doni con i gruppi folk internazionali
Agrigento

Mandorlo in fiore, domani la passeggiata della Pace e della Fratellanza con i Bambini del Mondo
Agrigento

S.O.S. Api 2.0, L’Inner Wheel Club di Agrigento porta la natura tra i banchi di scuola
banner italpress istituzionale banner italpress tv