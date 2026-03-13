Ultime Notizie

Evade dai domiciliari e si presenta a casa dell’ex con un coltello

Nella sua auto hanno trovato e sequestrato un coltello con lama da 12 centimetri e un bastone in legno di circa un metro

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Un 49enne è stato denunciato a Castelvetrano (Trapani) dai carabinieri per evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari sono intervenuti a casa dell’ex fidanzata, dove l’uomo, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, si era presentato pretendendo di entrare contro la sua volontà. Nella sua auto hanno trovato e sequestrato un coltello con lama da 12 centimetri e un bastone in legno di circa un metro. Dopo essere stato riportato nell’abitazione in cui scontava i domiciliari, l’uomo è stato denunciato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Licata

Licata, giovane operaio precipita da un ponteggio: grave in ospedale
Ultime Notizie

Referendum giustizia, iniziativa pubblica a San Leone per dire “NO alla riforma Nordio”
Apertura

L’inchiesta sulle cittadinanze, no all’arresto della vice sindaca di Comitini e del marito
di Irene Milisenda

Mandorlo in Fiore, in Prefettura lo scambio dei doni con i gruppi folk internazionali
Agrigento

Mandorlo in fiore, domani la passeggiata della Pace e della Fratellanza con i Bambini del Mondo
Agrigento

S.O.S. Api 2.0, L’Inner Wheel Club di Agrigento porta la natura tra i banchi di scuola
banner italpress istituzionale banner italpress tv