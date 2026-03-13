Evade dai domiciliari e si presenta a casa dell’ex con un coltello

Un 49enne è stato denunciato a Castelvetrano (Trapani) dai carabinieri per evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari sono intervenuti a casa dell’ex fidanzata, dove l’uomo, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, si era presentato pretendendo di entrare contro la sua volontà. Nella sua auto hanno trovato e sequestrato un coltello con lama da 12 centimetri e un bastone in legno di circa un metro. Dopo essere stato riportato nell’abitazione in cui scontava i domiciliari, l’uomo è stato denunciato.