Catania

Travolto da auto mentre attraversa la strada: morto 57enne

Ancora poco chiara la dinamica del mortale incidente stradale e le indagini sono state affidate ai Carabinieri

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Tragico incidente mortale, stamani poco dopo le 6,30 a Motta Sant’Anastasia lungo  la Sp13.

 Un pedone di 57 anni di Biancavilla è stato travolto da una Citroen C3 (con  direzione Misterbianco) guidata da un uomo. La vittima stava attraversando la strada dopo essere uscito da un bar sito all’interno di una stazione di servizio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma a nulla sono valsi i soccorsi. Ancora poco chiara la dinamica del mortale incidente stradale e le indagini sono state affidate ai Carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia.

(foto www.lasicilia.it)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

L’estorsione mafiosa a Canicattì, il tribunale: “Le dichiarazioni delle vittime sono credibili”
PRIMO PIANO

Lasciato per 8 giorni al pronto soccorso dopo incidente stradale, Sciotto: “episodio inaccettabile”
Palermo

Sequestrate 21 tonnellate di totano argentino: irregolarità nell’etichettatura
Giudiziaria

Blitz “Ianus”, l’eccezione di un avvocato agrigentino che fa giurisprudenza 
Ultime Notizie

Liberty Lines, Riesame dispone reintegro delle figure apicali
Apertura

La mafia di Canicattì e la rinascita della Stidda, riaperta istruttoria per ex ispettore della polizia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv