Cronaca
Uomo scomparso misteriosamente, avviate ricerche
Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo di 49 anni a Castelbuono (Palermo). I familiari non avendo più notizie hanno presentato denuncia ai carabinieri. Nei pressi di un pozzo è stata trovata l’auto dello scomparso.
I vigili del fuoco intervenuti hanno ispezionato il serbatoio che è stato successivamente svuotato con le pompe idrovore. Nessuna traccia dell’uomo.
Redazione
