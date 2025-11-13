Cronaca

Uomo scomparso misteriosamente, avviate ricerche

Nei pressi di un pozzo è stata trovata l'auto dello scomparso.

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

I vigili del fuoco intervenuti hanno ispezionato il serbatoio che è stato successivamente svuotato con le pompe idrovore. Nessuna traccia dell’uomo.

Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo di 49 anni a Castelbuono (Palermo). I familiari non avendo più notizie hanno presentato denuncia ai carabinieri. Nei pressi di un pozzo è stata trovata l’auto dello scomparso.

I vigili del fuoco intervenuti hanno ispezionato il serbatoio che è stato successivamente svuotato con le pompe idrovore. Nessuna traccia dell’uomo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Appalti pilotati, Romano: “Su di me nessuna intercettazione”
Cronaca

Uomo scomparso misteriosamente, avviate ricerche
dalla Regione

Via libera a 55 milioni per rendere più sicure le strade provinciali, Schifani: “Più cantieri aperti”
Apertura

Accusato di fornire droga ai “narcos” di Agira, assolto autista agrigentino
di Gioacchino Schicchi

Nuova rete idrica agrigentina, arriva il finanziamento da 37 milioni: ma 10 sono stati già spesi
Agrigento

Dal Governo Schifani oltre 54 milioni per le stradi provinciali: 4,7 milioni per Agrigento