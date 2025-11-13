Uomo scomparso misteriosamente, avviate ricerche

I vigili del fuoco intervenuti hanno ispezionato il serbatoio che è stato successivamente svuotato con le pompe idrovore. Nessuna traccia dell’uomo.

Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo di 49 anni a Castelbuono (Palermo). I familiari non avendo più notizie hanno presentato denuncia ai carabinieri. Nei pressi di un pozzo è stata trovata l’auto dello scomparso.

I vigili del fuoco intervenuti hanno ispezionato il serbatoio che è stato successivamente svuotato con le pompe idrovore. Nessuna traccia dell’uomo.