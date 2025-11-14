Caltanissetta

Ventitreenne trovata morta in casa, disposta l’autopsia

Non emergono, al momento, elementi chiari in grado di spiegare cosa sia accaduto

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Nel pomeriggio di ieri, in un’abitazione di via Romita, a Caltanissetta, una ragazza di 23 anni, Maria Paola Giambra, è stata trovata morta. A contattare il 112 sarebbero stati i familiari che hanno trovato la ragazza priva di vita nel suo letto. La ventitreenne era deceduta da diverse ore quando sono intervenuti gli operatori del 118, i poliziotti delle volanti.

Al momento non sono chiare le cause della morte, per questo il Pm di turno ha disposto l’autopsia. Non emergono, al momento, infatti, elementi chiari in grado di spiegare cosa sia accaduto.

