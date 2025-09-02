Cultura

“A cena con Sciascia”, si replica a Casa Diodoros dopo il successo del primo evento

Le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Annagrazia Montalbano che guiderà il pubblico tra brani di romanzi, novelle e due bellissime poesie con le quali Sciascia esordì come scrittore

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Dopo il grande successo della Cena con Sciascia, andata esaurita nel giro di pochi giorni, si replica ancora una volta nella splendida cornice di Casa Diodoros – che ha condiviso l’evento, insieme al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi –  con un menu realizzato grazie alla consulenza scientifica del nipote dello scrittore, Vito Catalano, che ha suggerito gusti e preferenze del grande racalmutese. Le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Annagrazia Montalbano che guiderà il pubblico tra brani di romanzi, novelle e due bellissime poesie con le quali Sciascia esordì come scrittore.

“A Cena con gli Scrittori” – spiega Beniamino Biondi – non è uno spettacolo né una cena a tema, ma un evento immersivo che coinvolge i partecipanti in un viaggio culturale e sensoriale. Attraverso la lettura drammatizzata di brani selezionati, seguita da una cena pensata per dialogare con i testi, lo spettatore diventa parte attiva di un percorso esperienziale. L’obiettivo è creare un’atmosfera raccolta, intima, che favorisca il confronto, il dialogo e la riflessione condivisa”.

Giovedì 11 settembre alle ore 20:30 a Casa Diodoros (Via Giuseppe La Loggia). Costo a persona: 40 euro. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili chiamando il numero 3516110085

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

San Leone, disabile preso a pugni dopo aver investito bimbo di 4 anni con scooter elettrico
Agrigento

Ladri svaligiano casa di pensionato a Monserrato, bottino di almeno 10 mila euro 
Apertura

Spedizione punitiva dopo incidente stradale, 4 arresti 
Cultura

“A cena con Sciascia”, si replica a Casa Diodoros dopo il successo del primo evento
di Sandro Catanese

Favara, Marcella canta (anche con il pubblico) e incanta (ft e vd)
Cronaca

Finisce con lo scooter contro il guard-rail: muore poco dopo in ospedale