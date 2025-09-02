“A cena con Sciascia”, si replica a Casa Diodoros dopo il successo del primo evento
Le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Annagrazia Montalbano che guiderà il pubblico tra brani di romanzi, novelle e due bellissime poesie con le quali Sciascia esordì come scrittore
Dopo il grande successo della Cena con Sciascia, andata esaurita nel giro di pochi giorni, si replica ancora una volta nella splendida cornice di Casa Diodoros – che ha condiviso l’evento, insieme al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – con un menu realizzato grazie alla consulenza scientifica del nipote dello scrittore, Vito Catalano, che ha suggerito gusti e preferenze del grande racalmutese. Le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Annagrazia Montalbano che guiderà il pubblico tra brani di romanzi, novelle e due bellissime poesie con le quali Sciascia esordì come scrittore.
“A Cena con gli Scrittori” – spiega Beniamino Biondi – non è uno spettacolo né una cena a tema, ma un evento immersivo che coinvolge i partecipanti in un viaggio culturale e sensoriale. Attraverso la lettura drammatizzata di brani selezionati, seguita da una cena pensata per dialogare con i testi, lo spettatore diventa parte attiva di un percorso esperienziale. L’obiettivo è creare un’atmosfera raccolta, intima, che favorisca il confronto, il dialogo e la riflessione condivisa”.
Giovedì 11 settembre alle ore 20:30 a Casa Diodoros (Via Giuseppe La Loggia). Costo a persona: 40 euro. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili chiamando il numero 3516110085