A Favara domenica Plastic Free e raduno dei mezzi fuori strada

Sarà una domenica ricca di iniziative quella che ci attende. A partire dalle 8.30 alla Villa della Pace e in via Nenni sarà possibile ammirare il raduno dei mezzi fuori strada promosso dall’associazione “Ribelli off road” e che è stato possibile anche grazie alla collaborazione del consigliere Massimo Milazzo.

A partire dalle 9.30, invece, l’associazione Plastic Free, in collaborazione con numerose realtà associative cittadine, porrà in essere una passeggiata ecologica che avrà come scopo soprattutto la raccolta delle cicche di sigaretta e i rifiuti sparsi tra piazza Garibaldi e piazza Vespro. Una iniziava, questa, che rafforza la collaborazione tra il Comune e l’associazione di promozione ambientale.

“Invitiamo la popolazione a partecipare a questi due momenti, uno più ludico, l’altro di maggior impegno civile – commentano il sindaco Palumbo e gli assessori Attardo e Airó Farulla – e nel ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò ribadiamo la nostra piena disponibilità ad accogliere le proposte che arrivano dalla società civile se queste mirano al bene della città”