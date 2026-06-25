Cultura

A Favara Francesco Renga per i festeggiamenti di San Giuseppe

Il concerto è in programma il 31 agosto in Piazza Cavour

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sarà Francesco Renga a chiudere i festeggiamenti in onore di San Giuseppe dal 23 al 31 agosto a Favara. Il concerto si svolgerà in piazza Cavour. A dare nota è l’associazione culturale San Giuseppe.

Francesco Renga è stato tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, una fotografia sincera e intensa di un momento significativo dell’artista, che attraverso un’intima riflessione sul proprio percorso di crescita si confronta con fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri. Nella serata dedicata alle cover, il cantautore si è esibito insieme a Giusy Ferreri in “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro di “Space Oddity”, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970, in un emozionante omaggio a Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e al grande paroliere della musica italiana, Mogol. Con questa partecipazione al Festival, si è aperta una nuova fase nella storia del cantautore, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

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