A Grotte il 1° Raduno Folkloristico Internazionale della Pace

Il Comune di Grotte, in collaborazione con il Gruppo Folk “Città di Grotte”, organizza il 1° Raduno Folkloristico Internazionale della Pace, un importante appuntamento dedicato alla cultura popolare, alle tradizioni e all’incontro tra i popoli.

La manifestazione si terrà sabato 22 agosto 2026 e vedrà la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da diversi Paesi, in un ideale abbraccio tra culture e tradizioni differenti. Saranno presenti il gruppo del Messico, Malta, Polonia, Bulgaria, il Gruppo Folk “I Picciotti da Purterdra”, Gruppo Folk “Città di Grotte” e I Tanghero.

La giornata prenderà il via alle ore 19:00 a Portobello, con il Raduno e l’accoglienza dei gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo. A seguire si svolgerà la sfilata dei gruppi folkloristici per le vie cittadine, offrendo al pubblico l’occasione di assistere a un colorato corteo all’insegna della musica, dei costumi e delle tradizioni popolari. La manifestazione culminerà alle ore 21:30 in Piazza Umberto I, con il Gran Spettacolo Finale, durante il quale sono previsti momenti di musica, danza e colori.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il folklore come strumento di dialogo e di incontro, attraverso la condivisione delle diverse identità culturali. Lo slogan della manifestazione racchiude pienamente questo spirito: “La cultura che unisce i popoli, le tradizioni che vivono nel cuore!”

L’evento è organizzato da Toto Carbone, con la collaborazione e il sostegno del Gruppo Folk “Città di Grotte”, presieduto da Gianni Lombardo, e del Comune di Grotte, rappresentato dal sindaco Dott. Alfonso Providenza.