A Licata il VII Raduno Regionale dei Bersaglieri

La città si veste di tricolore dal 26 al 28 settembre

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Licata si veste di tricolore. Per tre giorni la città, dal 26 al 28 settembre, ospiterà il VII Raduno Regionale dei Bersaglieri.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede tanti eventi: visite guidate, convegni, sfilate per le vie cittadine e, ovviamente, l’attesissima Fanfara dei Bersaglieri. Sempre più, dunque, Licata si candida a diventare la Città dei Bersaglieri.

