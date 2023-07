A Licata si presenta “Senza Mefisto”, il romanzo autobiografico di Salvatore Manuello

Domenica 23 luglio 2023, alle ore 20, presso il chiostro del Museo Archeologico Regionale della Badia, a Licata, verrà presentato “Senza Mefisto”, il romanzo autobiografico scritto da Salvatore Manuello, luogotenente dei carabinieri in congedo e attuale assessore al Comune di Licata

L’autore si racconterà tra narrazione e dialogo in modo autentico e decisamente sincero, attraverso i fatti che hanno segnato i suoi quaranta anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Il libro, edito dalla casa editrice Booksprint, si divide in capitoli che ripercorrono la vita e la professione dell’autore. Nel testo sono raccontate le numerose operazioni di servizio eseguite nel tempo per combattere la ‘ndrangheta, la mafia, la droga, la prostituzione minorile, le rapine gli omicidi e molto altro, affrontando pericoli e imprevisti. Il romanzo si conclude con alcune riflessioni del protagonista e con un ricordo memorabile di Giovanni Falcone: << credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi saremmo tutti bravi e irreprensibili>>.

Salvatore Manuello, originario di Caltagirone è alla sua opera prima opera letteraria. Luogotenente dell’Arma dei carabinieri in congedo dal 2017, nel corso dei suoi quaranta anni di servizio ha operato con lodevole servizio in Emilia-Romagna, Piemonte, Calabria ed infine in Sicilia, a Licata, con una parentesi in Kosovo (ex Jugoslavia). Nominato nel 2008 Cavaliere della Repubblica Italiana su proposta del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, da giugno 2023 ricopre la carica di assessore al Comune di Licata con delega alla Polizia Municipale, Decoro Urbano, Verde Pubblico, Ambiente, Trasporti e Viabilità, Personale, Risorse Idriche, Rifiuti, Suap.