Cultura

A Naro riaprono al pubblico le Catacombe Paleocristiane

Il sito storico e archeologico sarà nuovamente visitabile nella mattinata di sabato 4 aprile.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Naro riaprono al pubblico le Catacombe Paleocristiane, situate in Contrada Canale lungo la SS 576. Dopo un periodo di chiusura, questo importante sito storico e archeologico sarà nuovamente visitabile nella mattinata di sabato 4 aprile.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per cittadini e visitatori di riscoprire un luogo di grande valore culturale e religioso, testimonianza significativa delle prime comunità cristiane del territorio.

L’apertura è organizzata dall’associazione We Naro A.P.S., impegnata nella valorizzazione del patrimonio locale e nella promozione di eventi culturali. Durante la mattinata, sarà possibile partecipare alle visite e approfondire la conoscenza di questo affascinante sito, grazie anche al supporto degli organizzatori.

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