A Porto Empedocle la seconda edizione del Music Festival Rock

L'evento è in programma il 30 agosto

Pubblicato 2 ore fa
Tutto pronto per la seconda edizione del Music Festival Rock a Porto Empedocle, un evento voluto dagli organizzatori Gerlando Orlando e Flavio Gucciardino, due appassionati di musica rock che credono nell’importanza di promuovere la sana condivisione e il talento locale.
Il festival si terrà il 30 agosto presso il locale La Duna Sun Beach lungomare Nettuno in una fantastica location tra dune di sabbia e sciabordio del mare , un luogo ideale per godere di musica dal vivo e di un’atmosfera rilassata.

La seconda edizione del festival sarà animata da tre band locali emergenti che sostengono il genere rock: Illegal: una band Rock con un sound unico ripercorrendo i grandi successi degli anni 60s/70s; Smoke’n Roll: una band che porta il pubblico in un viaggio di musica rock and roll con testi incisivi e melodie moderne; Prop’s 80: una band che si distingue per la sua energia e la sua passione per il genere New Wave anni 80s post Punk.

“L’obiettivo del festival è quello di promuovere la musica rock locale e di creare un momento di sana condivisione tra gli appassionati del genere”, dicono gli organizzatori Gerlando Orlando e Flavio Gucciardino che sperano di poter continuare a sostenere le band emergenti e di creare un evento che sia sempre più apprezzato. “Speriamo di vedere molti di voi al festival e di poter creare un’atmosfera unica e indimenticabile”, hanno concluso.

