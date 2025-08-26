Premio culturale “La campana di Burgio”, ecco chi sono i vincitori

Annunciati i vincitori della XI edizione del Premio culturale “La campana di Burgio”, promosso dal Comune di Burgio ed organizzato dall’associazione “Betania OdV”. I riconoscimenti saranno assegnati al giornalista Salvo Palazzolo (la Repubblica) per il romanzo storico “L’amore in questa città”; alla scrittrice Giuliana Salvi per l’opera prima “Clementina” e all’attore e scrittore Totò Cascio per il libro “La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0” .

Ad assegnare i premi, la giuria presieduta da Andrea Cassisi (Avvenire) e composta da Vincenzo Galifi, sindaco di Burgio e dal giornalista Michele Ruvolo.

“Questo premio è il simbolo dell’identità culturale del nostro borgo – dice il sindaco Galifi -. Non è soltanto un riconoscimento letterario, ma un momento di incontro che rafforza il legame tra comunità e cultura. Ospitare autori di livello nazionale significa aprire Burgio al mondo, senza dimenticare le nostre radici. Questa edizione, con i premiati che uniscono memoria, impegno civile e talento narrativo, conferma la missione del Premio: valorizzare la bellezza della parola e la sua capacità di costruire futuro”.

​“Tre personalità molto diverse – aggiunge il presidente della Giuria Cassisi – ma accomunate da un tratto fondamentale: la capacità di raccontare la realtà con autenticità. Palazzolo con il suo sguardo giornalistico tradotto in romanzo storico, Salvi con la freschezza di una voce nuova e Cascio con la forza della memoria personale che diventa universale. Il Premio vuole essere un ponte tra generazioni e linguaggi, capace di far dialogare esperienza e novità. È questa la ricchezza della cultura, ed è ciò che a Burgio celebriamo con passione”.

La cerimonia si terrà a Burgio, venerdì 29 agosto, alle ore 21, nella suggestiva cornice panoramica della Terrazza del Museo della Ceramica di Burgio.

La cerimonia sarà presentata dal giornalista Giuseppe Recca, in una serata che unirà cultura, letteratura e spettacolo, consolidando l’impegno di Burgio come punto di riferimento culturale nel territorio siciliano.