Palermo

Allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, cinque denunciati

I proprietari di diverse abitazioni avevano creato ad hoc degli allacci abusivi per sottrarre l'energia elettrica pubblica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e al rispetto del codice della strada nel territorio di Belmonte Mezzagno.

I militari dell’Arma, con il supporto di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica, hanno effettuato diverse verifiche sui contatori, denunciando all’Autorità Giudiziaria cinque proprietari di diverse abitazioni dove è stata rilevata la presenza di allacci abusivi, creati ad hoc per sottrarre fraudolentemente l’energia elettrica alla rete pubblica.

Nell’ambito del servizio, con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, sono stati deferiti in stato di libertà un 51enne del luogo e una 36enne per non aver rispettato i provvedimenti di sequestro delle loro autovetture, affidate adesso in custodia a una ditta autorizzata.

