Sciacca, pedone investito da uno scooter: ferito in ospedale

L'uomo fortunatamente non versa in pericolo di vita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo di mezza età è rimasto vittima di un incidente stradale a Sciacca. L’uomo è stato investito da uno scooter con a bordo due ragazzi in via Giuseppe Licata.

Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi che hanno trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie. Fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Traffico in tilt sulla strada a senso unico; al via le indagini da parte delle forze di polizia intervenute per i rilievi del caso.

