PRIMO PIANO
Sciacca, pedone investito da uno scooter: ferito in ospedale
L'uomo fortunatamente non versa in pericolo di vita
Un uomo di mezza età è rimasto vittima di un incidente stradale a Sciacca. L’uomo è stato investito da uno scooter con a bordo due ragazzi in via Giuseppe Licata.
Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi che hanno trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie. Fortunatamente non versa in pericolo di vita.
Traffico in tilt sulla strada a senso unico; al via le indagini da parte delle forze di polizia intervenute per i rilievi del caso.
Redazione
0 commenti