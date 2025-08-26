Aggredisce poliziotti e sanitari all’ospedale: arrestato 20enne

Trasportato in ospedale per essere sottoposto a terapia farmacologica ha aggredito sanitari e poliziotti. E’ accaduto a Caltanissetta, dove gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato un 20enne extracomunitario, regolare sul territorio nazionale, che aveva seminato il panico al pronto soccorso del nosocomio.

Il giovane, rintracciato in strada dagli operatori del 118 mentre barcollava, aveva inizialmente rifiutato il trasporto all’ospedale Sant’Elia, rendendo necessario l’intervento dei poliziotti. Dopo una ‘trattativa’ tra lui, i sanitari e gli agenti, era stato condotto in ambulanza al pronto soccorso. Qui, dopo aver intuito che gli avrebbero somministrato un farmaco, il 20enne è andato su tutte le furie, prima con atti di autolesionismo, poi scagliandosi contro gli operatori sanitari e gli agenti, minacciandoli e colpendoli con calci. Per lui è così scattato l’arresto.