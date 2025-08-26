Ultime Notizie

Gazebo abusivo e alimenti in cattivo stato di conservazione: denunciato imprenditore

Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo ed al titolare sono state contestate sanzioni amministrative superiori a 4.700,00 euro.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione Centro unitamente al personale della Polizia Locale, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio svolto nelle aree del centro interessate dal fenomeno della cosiddetta mala movida, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria e Amministrativa un imprenditore di 53 anni, amministratore e gestore di un esercizio di ristorazione.

Durante i controlli, è stato appurato, che l’indagato senza autorizzazione, non solo aveva realizzato un gazebo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ma, deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione ed aveva occupato circa 75 metri quadri di suolo pubblico deturpando, elementi architettonici di interesse storico ed artistico.

