Appartamento trasformato in market della droga: tre giovani in manette

Un appartamento all’interno di una casa popolare trasformato in market della droga a Trapani. A scoprirlo sono stati i poliziotti della questura, nel quartiere denominato ‘Bronx’: tre giovani arrestati, tra cui un minorenne, per detenzione e spaccio di cocaina, hashish e crack.

L’appartamento era sotto monitoraggio da diversi giorni da parte della polizia e quando è scattato il blitz gli agenti hanno sorpreso all’interno i tre ragazzi giovanissimi che avevano messo in piedi una vera e propria centrale di spaccio. Trovati, infatti, trecento grammi di cocaina, quaranta di crack e trenta di hashish, oltre al materiale per il confezionamento della droga. Trovati anche denaro contante e una sorta di prezziario delle dosi di stupefacente. Il gip ha disposto il carcere nei confronti di uno dei due maggiorenni, mentre per l’altro sono scattati gli arresti domiciliari. Il minorenne è finito in un istituto di pena minorile.