Cultura

A Sciacca al Teatro Popolare “Itinerari nell’architettura contemporanea”

Appuntamento che rientra nel progetto UniPa per Agrigento Capitale della Cultura 2025

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si svolgerà domani, venerdì 21 novembre, al Teatro Popolare di Sciacca, con inizio alle ore 10, la giornata dedicata a “Sciacca. Itinerari nell’architettura contemporanea”, un appuntamento che rientra nel progetto UniPa per Agrigento Capitale della Cultura 2025 e che propone un percorso di analisi, racconto e scoperta dei luoghi simbolo dell’architettura moderna della città.

La mattinata si aprirà con i saluti del sindaco Fabio Termine e del presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giovanni Francesco Tuzzolino. Seguiranno gli interventi che introdurranno i temi principali dell’incontro: Giovanni Longobardi presenterà il progetto del Teatro Popolare di Sciacca firmato da Giuseppe e Alberto Samonà, mentre Antonino Margagliotta si soffermerà sulla figura di Salvatore Gravanti, tra gli architetti che hanno lasciato un segno significativo nella storia recente della città. Angelo Ganazzoli proporrà una lettura articolata di tre itinerari urbani e Giorgia Rampulla offrirà un punto di vista sul tema “Nelle isole”, legato alle specificità e alle dinamiche dei territori mediterranei.

Nel pomeriggio è previsto un itinerario di architettura che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di alcuni luoghi chiave: il Teatro Popolare Samonà, il Parco delle Terme, il Complesso di San Francesco e Palazzo Tagliavia di San Giacomo.

Per il presidente Giovanni Francesco Tuzzolino “l’iniziativa rappresenta un’occasione per mettere in dialogo ricerca, didattica e territorio, trasformando Sciacca in un laboratorio aperto alla comunità e inserendosi pienamente nel percorso verso Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

Il professor Antonino Margagliotta sottolinea come “approfondire l’architettura contemporanea significhi leggere le trasformazioni della città, riconoscendone valore, memoria e prospettive”.

Il sindaco Fabio Termine esprime soddisfazione per l’evento, rimarcando come appuntamenti di questo tipo contribuiscano a valorizzare luoghi identitari e a rafforzare il legame tra Sciacca, la sua storia e il suo futuro culturale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Case per la prostituzione e “servizi extra” a pagamento: rintracciata anche Carmencita
Cultura

Ad Agrigento una mostra fotografica per dare voce al popolo palestinese
Cultura

A Sciacca al Teatro Popolare “Itinerari nell’architettura contemporanea”
di Gabriele Terranova

Valentina Oliveri con il suo “Nenni e l’arrivo del signor Piccolomini” ci fa sperare in un mondo migliore
Economia

Assemblea di CNA Sicilia su cibo, cultura e impresa nel programma del Taormina Food Expo
Caltanissetta

Gela, spaccio di droga e crack: scattano 5 arresti e 11 indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv