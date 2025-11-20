Aragona

Aragona, scoperta discarica abusiva: denunciato 49enne

Un’area, estesa per circa 30 metri quadrati, era stata trasformata in un deposito incontrollato di rifiuti

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Aragona, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno denunciato in stato di libertà un 49enne del luogo alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenuto responsabile di aver realizzato una discarica non autorizzata, avendo ivi abbandonato rifiuti pericolosi in violazione del D.Lgs. 152/2006.

Nel corso di un controllo effettuato lungo la S.P. 8, in Via Fontes Episcopi, i militari hanno accertato che un’area, estesa per circa 30 metri quadrati, era stata trasformata in un deposito incontrollato di rifiuti: un’autovettura non marciante, elettrodomestici, materiali plastici, materassi, arredi in disuso e diversi contenitori di vernici. L’intera zona, insieme al materiale rinvenuto, è stata posta sotto sequestro. L’attività, condotta nell’ambito delle iniziative a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, rientra nella più ampia azione di controllo disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento per contrastare fenomeni di inquinamento e gestione illecita dei rifiuti.

