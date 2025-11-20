Gela, spaccio di droga e crack: scattano 5 arresti e 11 indagati





I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone -di età compresa tra 23 e i 55 anni– tutti pregiudicati e residenti a Gela.

Il provvedimento cautelare scaturisce da una complessa attività investigativa avviata dai Carabinieri nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023. L’indagine, condotta attraverso servizi dinamici sul territorio (pedinamenti e servizi di osservazione) e attività tecniche, ha consentito di delineare un solido e convergente quadro indiziario a carico degli indagati in relazione alla gestione di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, segnatamente cocaina, marijuana e hashish, nelle piazze di Gela.

In particolare, nel corso delle indagini sono stati documenti oltre 242 episodi di cessione di sostanza stupefacente; è stato accertato l’utilizzo di un linguaggio cripto sia per identificare gli interlocutori, sia per indicare le modalità e i momenti dello scambio; è emerso che gli indagati, al fine di eludere le investigazioni, ricorrevano prevalentemente a comunicazioni di messaggistica istantanea per fissare gli appuntamenti con gli acquirenti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, condividendo il quadro indiziario posto a fondamento della richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica, e al termine degli interrogatori di garanzia, ha emesso ordinanza di applicazione della detenzione in carcere per tre degli indagati, mentre per gli altri è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora e presentazione alla PG.

L’odierna esecuzione di ordinanza cautelare segue, peraltro, altre attività esecutive effettuate nell’ambito del medesimo contesto investigativo, che in precedenza avevano già portato: all’arresto, in data 11 settembre 2025, di due soggetti per il reato di detenzione illegale di armi; all’arresto in flagranza di reato di un soggetto, in data 5 settembre 2023, con il contestuale sequestro di sostanza stupefacente, denaro e munizionamento.