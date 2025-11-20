Economia
Assemblea di CNA Sicilia su cibo, cultura e impresa nel programma del Taormina Food Expo
TAORMINA (ITALPRESS) – Nell’ambito del ricco programma del Taormina Food Expo, CNA Sicilia terrà la sua Assemblea annuale domani, a partire dalle ore 10.00, presso il Parking Porta Catania a Taormina. L’evento, che vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti del settore e rappresentanti del mondo imprenditoriale, si articolerà in una giornata interamente dedicata all’eccellenza agroalimentare […]
Redazione
0 commenti