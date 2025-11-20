Agrigento si prepara alle elezioni amministrative, Controcorrente c’è (Vd)





Il movimento “Controcorrente – Lottare X Restare”, fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera sarà presente con una propria lista alle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. Ad annunciarlo in conferenza stampa questa mattina al Circolo Empedocleo è stato il deputato regionale e leader del movimento Ismaele La Vardera affiancato da Michele Sodano, già deputato alla Camera e oggi coordinatore dei dipartimenti di Controcorrente.

“Non c’è il candidato ideale per le prossime elezioni, qui c’è bisogno di una liberazione totale da un sistema politico marcio. La Provincia di Agrigento ha dato i natali ai dinosauri della politica, da Cuffaro a Di Mauro, e sono convinto che gli agrigentini per bene vogliono cambiare e noi vogliamo dare un’alternativa politica, siamo pronti e stiamo organizzando una squadra per dare appunto un cambiamento a questa città”, ha detto il deputato La Vardera.

Durante la conferenza è stata fatta una panoramica sulla situazione politica nel territorio e di quali azioni Controcorrente intraprenderà in occasione delle prossime amministrative ad Agrigento.

“L’ambizione è quella di creare una squadra di governo avviando un processo democratico, gioioso, che da una lato rappresenta la liberazione di Agrigento e dall’altro lato è la costruzione di una nuova città”, dice l’ex deputato Michele Sodano, possibile candidato a Sindaco. “Sono fermo in politica da tre anni, dopo quello che sta vivendo la città, il nostro compito sarà quello di portare in Comune gente caparbia, che sappia lavorare, per arrivare a tre obiettivi di fondo: riavviare il lavoro in città, aumentare i servizi e riportare in cinque anni mille agrigentini nella loro patria”, ha concluso Sodano.

Conferenza stampa aperta solo agli organi d’informazione ma che ha visto tra gli altri la partecipazione dell’ex deputata Rosalba Cimino e molti cittadini che seguono la politica di La Vardera. “Sappiamo che la scommessa è impegnativa, ma il pensiero di lasciare sprofondare la città in mano ai soliti noti sinceramente ha stancato. C’è da prendere una decisione dopo gli scandali che stanno attraversando la nostra Regione e il flop della Capitale della Cultura. Vogliamo ancora voltarci dall’altra parte o rialzare la testa? Chi vuol stare con Totò Schifani si accomodi, noi vogliamo essere dalla parte giusta della storia“, ha detto a margine della conferenza Rosalba Cimino.

Durante l’incontro, La Vardera, ha sottolineato: “oggi non lanciamo il nome del candidato sindaco ma lanciamo una sfida, dicendo oggi che Noi ci saremo alle prossime elezioni amministrative, lo diciamo all’attuale Sindaco, uno dei peggiori sindaci che ha avuto questa città, e lo abbiamo visto con Capitale della cultura 2025, e gli diciamo che è meglio che se ne stia a casa con dignità”, ha concluso il leader del movimento Controcorrente.