Case per la prostituzione e “servizi extra” a pagamento: rintracciata anche Carmencita

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno rintracciato una seconda cittadina domenicana, Carmen Sixta Angulo Meregildo detta “Carmensita”, destinataria della medesima ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento, anch’essa ritenuta gravemente indiziata dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di donne straniere.

Alla donna è stato notificato il provvedimento che dispone nei suoi confronti il divieto di dimora nei territori dei Comuni di Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Butera e Gela.

Un vero e proprio sistema organizzato con tre appartamenti utilizzati per gli incontri a sfondo sessuale ma anche un pacchetto di servizi extra come accompagnamenti per l’acquisto di generi alimentari e ricariche PostePay. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno eseguito questa mattina quattro misure cautelari disposte dal gip di Agrigento su richiesta della procura guidata da Giovanni Di Leo. Il Gip Giuseppe Miceli, dopo l’interrogatorio preventivo, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di tre licatesi: Calogero Licata, 71 anni, Calogero Calandra, 75 anni, e Raimondo Tedesco, 68 anni (difesi dagli avvocati Rosario Magliarisi e Alessandro Marchica). Il giudice ha altresì applicato il divieto di dimora (in alcuni comuni della provincia) a carico di Miguelina Beato Jorge, 50 anni, dominicana, difesa dall’avvocato Giuliana Gallone.