Alla Biblioteca lucchesiana arriva la rassegna d’arte “Pacem in terris”

Ad Agrigento lunedì 28 agosto, alle ore 18:00 nella Sala monumentale della biblioteca Lucchesiana sarà presentata la rassegna d’arte “Pacem in terris.”

L’evento realizzato da Hosàytos – Editore, Biblioteca, Centro Culturale, con la collaborazione di Roberto Sciarratta, direttore del parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, e di Cristina Angela Iacono, Bibliotecaria e Archivista, ha come scopo una radicale denuncia socio-ambientale. Denuncia l’uomo e il suo atteggiamento non curante nei confronti di un pianeta allo stremo. Tutte le opere presentano un dissidio uomo-natura, espresso perlopiù con exaptation filogenetiche ed ontogenetiche. La premessa estetica preponderante è dunque la tecnica umana come vuoto principio. L’uomo, infatti, ingrato custode dell’eterna Babele, torna in questa trilogia a condannare la sua superbia senza vergogna. La mano, simbolo di operazioni complesse e consapevoli, attraverso le quali si sono potute manifestare le prime capacità creative peculiari dell’uomo, tornano come ultime ed escatologiche, tementi e tremanti nel ritrattarne l’origine.

Dopo l’introduzione del direttore don Angelo Chillura, Direttore della Biblioteca Lucchesiana, i saluti di Roberto Sciarratta, direttore parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento; seguiranno gli interventi dell’Avv. Giuseppe Taibi, Presidente del FAI – Delegazione di Agrigento, del prof. Francesco Rizzo, presidente di Hosàytos, della Dott.ssa Cristina Angela Iacono, Bibliotecaria e Archivista, concluderà l’artista prof. Giuseppe Miccichè autore delle sculture.

Modererà e coordinerà l’incontro Beniamino Biondi, professore associato dell’Università di Catania.

A seguire inaugurazione della mostra bibliografica.

La mostra sarà visitabile fino al 28 ottobre 2023, dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle 13,00; mercoledì dalle 15,00 alle ore 18,00.