Alla scrittrice Nicoletta Verna il premio “A tutta mamma”

Nicoletta Verna, autrice del bestseller “I giorni di Vetro” di Einaudi, sarà a Palermo sabato 5 settembre, ore 18.00, ospite della rassegna di Piazzetta Bagnasco. La scrittrice romagnola presenterà il suo libro più celebre e l’ultimo uscito, “L’inverno delle stelle” Rizzoli editore. A Nicoletta Verna sarà consegnato il premio “A tutta Donna” eccellenza letteraria nazionale, curato dal Club del libro alla londinese di Palermo. Il riconoscimento, giunto alla sua settimana edizione, è già stato conferito ad autrici quali: Simonetta Agnello Hornby, Stefania Auci, Giuseppina Torregrossa, Francesca Maccani, Alessia Franco, Nadia Terranova e Tea Ranno. A capitanare la giuria del premio é la scrittrice Ester Rizzo. “Per l’impegno umano, civile e letterario che Nicoletta Verna mette nella difesa della libertà e uguaglianza dei diritti”, queste le prime righe della motivazione del premio. Con l’autrice dialogheranno Maristella Panepinto e Salvo Toscano, interverrà Maria Rosa D’Anna, le letture saranno a cura di Enza Conserva, Tiziana Maniscalchi e Gabriella Russo. L’evento é organizzato in collaborazione con la libreria Modusvivendi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.