Sorpreso in strada con una busta piena di marijuana: arrestato

È stato sorpreso in strada con una busta stracolma di marijuana. Un pusher catanese di 28 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato nei pressi di un fast food della Circonvallazione, vicino la Questura. Il 28enne si trovava a bordo di uno scooter ed era particolarmente agitato, tenendosi ripetutamente la maglietta, probabilmente per evitare che, dall’interno, scivolasse qualcosa a terra.

L’atteggiamento non è sfuggito ai “falchi “della Squadra Mobile che, proprio negli stessi istanti, stavano rientrando in Questura, dopo un servizio di pattugliamento dinamico del territorio. I poliziotti hanno fermato il giovane per effettuare un controllo; a quel punto il 28enne ha rivelato di avere della marijuana sotto la t-shirt, prelevando dalla cintola una busta di plastica sottovuoto con all’interno 110 grammi di marijuana sfusa.

Le verifiche sono state estese anche all’abitazione del pusher dove, tra libri esoterici e cannocchiali, sono state trovate diverse bustine per il confezionamento dello stupefacente, due buste per il sottovuoto, intrise di marijuana, ed un bilancino di precisione

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati dai poliziotti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile, mentre il 28enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitive.

Su disposizione del PM di turno, informato dei fatti, il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, con rito per direttissima.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.