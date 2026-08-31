Prevenzione, continua l’impegno dei Lions e Leo Agrigento Host

Anche in estate, quando le città rallentano e le giornate invitano alla pausa, Lions e Leo non vanno in vacanza. Il servizio continua, così come continua l’impegno a favore delle comunità e l’attenzione verso la salute e il benessere delle persone. Con questo spirito, nel pomeriggio di ieri, a Marina di Palma – Palma di Montechiaro, il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Salvatore Malluzzo, insieme al Leo Club Agrigento Host, presieduto da Angelo Bruna, ha promosso un pomeriggio interamente dedicato alla prevenzione, offrendo gratuitamente alla cittadinanza controlli per diabete, vista e udito. L’iniziativa ha registrato una forte partecipazione della cittadinanza palmese, con numerose persone che hanno scelto di sottoporsi ai controlli preventivi. Una risposta significativa che conferma quanto sia importante diffondere una vera e propria cultura della prevenzione, rendendo i servizi accessibili e portandoli direttamente sul territorio. L’attività è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Palma di Montechiaro, che i due Club ringraziano nella persona del Sindaco Ing. Stefano Castellino, per il prezioso supporto e per la particolare sensibilità dimostrata nei confronti della prevenzione. Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’Assessore Dott. Giuseppe D’Orsi. Preziosa anche la collaborazione di Amplifon, con la presenza del Dott. Roberto Vincenti, che ha contribuito alla realizzazione dell’attività. Fondamentale il contributo dei professionisti che hanno messo a disposizione della cittadinanza la propria competenza e professionalità: il Dott. Salvatore Alessi, oculista; il Dott. Salvatore Di Vincenzo, oculista; il Dott. Salvatore Alberto Di Vincenzo, medico chirurgo specializzato in otorinolaringoiatria; il socio del Lions Club Agrigento Host Dott. Giosuè Vetro, che ha effettuato la misurazione della glicemia; e il socio Dott. Bernardino Giorgio, ottico. Numerosa la presenza dei soci del Lions Club Agrigento Host, tra cui Egla Tornambè Corallo, Giuseppe Castelli, Loredana Minacapilli, Kitty Bellia e Giuseppe Mancuso, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del service. L’iniziativa è stata inoltre impreziosita dalla presenza di Marta Castelli, Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia e socia del Leo Club Agrigento Host; Carmelo Vitello, Presidente della X Circoscrizione; e Turi Lo Sardo, Delegato della V Area Operativa e socio del Leo Club Agrigento Host. La dichiarazione congiunta di Malluzzo e Bruna: «Questa iniziativa rappresenta pienamente il senso del nostro essere Lions e Leo: esserci, concretamente, accanto alle persone e alle comunità. La prevenzione è uno strumento fondamentale per prenderci cura degli altri e siamo orgogliosi di aver potuto mettere a disposizione della cittadinanza palmese professionalità, competenze e tempo. La grande partecipazione dei cittadini ci emoziona e ci conferma quanto sia importante portare il servizio direttamente sul territorio, soprattutto quando si parla di salute e prevenzione. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: i professionisti, i soci, il Comune di Palma di Montechiaro, Amplifon e quanti hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa. Lions e Leo rappresentano due generazioni unite da un unico grande ideale: servire. E anche durante l’estate, quando tutto sembra fermarsi, il nostro impegno continua. Perché i Lions e i Leo non vanno mai in vacanza: quando c’è bisogno di esserci, noi ci siamo. È questo il Lionismo che vogliamo continuare a costruire: un Lionismo fatto di presenza, collaborazione, prossimità e servizio. Un servizio che non rimane nelle parole, ma diventa azione concreta per le persone!». L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività di servizio portato avanti dal Lions Club Agrigento Host e dal Leo Club Agrigento Host, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e promuovere una cultura della prevenzione, della solidarietà e della partecipazione.