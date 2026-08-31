Rissa in albergo durante un blackout: denunciati sei turisti maltesi

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno denunciato sei persone di origine maltese, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, per rissa. L’episodio si sarebbe verificato all’interno del ristorante di una struttura alberghiera di Terrasini, dove il gruppo era ospite. Durante un momentaneo blackout elettrico e per cause tuttora in corso di accertamento, i sei sarebbero venuti alle mani, colpendosi con calci e pugni.