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Furto e rapina, rintracciato e arrestato 25enne straniero

Un soggetto di origini straniere ha messo a segno due colpi nello stesso giorno

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, in applicazione di un ordine di esecuzione di misura cautelare emesso dall’ufficio del GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura, un soggetto di origini straniere ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e rapina.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai Carabinieri di Alcamo, le cui risultanze investigative hanno consentito di delineare che, la notte del 9 luglio scorso, l’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di una macelleria, danneggiando la porta laterale di acceso, si sarebbe impossessato della cassetta del registratore di cassa, contenente la somma contante di euro 20, di un coltello da macellaio in acciaio con lama di lunghezza pari a 30 cm e di un cacciavite. Alle ore 20 circa dello stesso giorno il 25enne si era recato presso una farmacia e, brandendo il coltello rubato poco prima, avrebbe minacciato i dipendenti presenti, intimando loro di consegnargli del denaro, riuscendo ad impossessarsi della somma contante di euro 750.

L’uomo, espletati gli atti di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

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