Dramma a Canicattì, trovato morto Damiano Petitto: era scomparso ieri

Si è conclusa nel modo più drammatico la ricerca di Damiano Petitto, 43 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri a Canicattì. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina dai poliziotti del locale commissariato e da alcuni familiari in contrada Calici. Il corpo si trovava a poca distanza dall’auto del 43enne. Ancora da chiarire le cause del decesso.

A far scattare l’allarme erano stati i familiari e la moglie, che, non avendo più sue notizie, avevano segnalato la sua scomparsa e chiesto aiuto alle Forze dell’ordine per rintracciarlo. Le ricerche erano quindi scattate nel territorio di Canicattì, nella speranza di poterlo ritrovare e riportare a casa.

Purtroppo, dopo ore di apprensione, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Damiano Petitto è stato trovato morto. Una tragedia che ha gettato nello sconforto la famiglia e quanti lo conoscevano. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando dolore e incredulità.

Restano da accertare le circostanze della morte. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire cosa sia accaduto nelle ore successive alla scomparsa e a stabilire le cause del decesso.