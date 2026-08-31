Santi Francesi, Casadilego, Shorty: tre artisti passati da X-Factor tra Palermo e Agrigento

C’è chi ha vinto X-Factor e poi ha scelto il silenzio. Chi da quel palco è arrivato a Sanremo, continuando a cambiare pelle. E chi dentro un talent ha fatto entrare soul, jazz, rap e una Sicilia che non ha mai smesso di portarsi dietro. X-Factor li ha incrociati in anni diversi, ma forse è proprio quello che è successo dopo a raccontare meglio Santi Francesi, Casadilego e Davide Shorty. Tre storie musicali ormai lontane dal punto di partenza, tre traiettorie che a settembre, per tre giorni, finiscono curiosamente per incrociarsi in Sicilia.

Ad Agrigento, dal 4 al 6 settembre , arriveranno uno dopo l’altro: le tre serate del progetto Naturalmente Agrigento – Slow&Green festival (costruito dal Comune di Agrigento con CoopCulture) vedrà in concerto al Teatro dell’Efebo, Santi Francesi ( venerdì 4 settembre ), Davide Shorty ( sabato 5 ), e Casadilego ( domenica 6 ). Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazioni su www.coopculture.it

Ma il primo incrocio sarà già venerdì 4 settembre a Palermo, dove Casadilego si esibirà all’Orto Botanico – per Metamorphosis, costola del più ampio festival PrimaOnda del collettivo Genìa costruito con UniPa Heritage dell’Università di Palermo e CoopCulture – e avrà come guest proprio Davide Shorty. Non sarà un incontro casuale: i due artisti hanno già lavorato insieme a Lacrime di felicità, singolo pubblicato da Shorty alla fine del 2024 (info e ticket www.coopculture.it). Quattro concerti in tre giorni e due città, insomma, tenuti insieme da un filo che parte dalla televisione ma ormai appartiene soprattutto alla musica.

X-Factor è il punto sulla mappa da cui sono passati tutti, seppure in tre edizioni lontane tra loro: Shorty nel 2015, Casadilego vince nel 2020 e i Santi Francesi nel 2022, e da quel momento hanno fatto di tutto per costruirsi una strada propria.

4 settembre AGRIGENTO . Di strada ne hanno fatta parecchia i Santi Francesi, al secolo Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Prima The Jab, poi Amici, la vittoria assoluta a Musicultura nel 2021 e, l’anno successivo, quella a X-Factor con Rkomi come coach. Nel 2024 sono arrivati al Festival di Sanremo con L’amore in bocca, continuando intanto a costruire un suono riconoscibile, tra elettronica e scrittura cantautorale, e trovando soprattutto nel live una dimensione molto personale. Una ricerca che li ha portati anche fuori dai luoghi consueti della musica: con Piccole Liturgie Musicali hanno scelto le atmosfere raccolte delle chiese sconsacrate di Milano e Napoli, quattro concerti andati sold out in poche ore, quasi a cercare un rapporto diverso e più intimo con il pubblico. Quest’anno hanno aperto un altro capitolo: guerrilla, poi Nebbia, arrivata quasi di sorpresa sui social, e Alma, presentata durante il guerrillas tour, sono le prime tessere di un nuovo progetto discografico. Un percorso ancora in movimento che passerà anche da Agrigento.

4 settembre PALERMO – 6 settembre AGRIGENTO . Casadilego è quella che, dopo X-Factor , ha scelto la strada meno prevedibile. Elisa Coclite ha vinto il talent nel 2020 a 17 anni. Ma ha scelto di aspettare. “Pensiamo spesso al silenzio come a uno spazio vuoto, io ho sperimentato il contrario”, racconta oggi. Quel silenzio si è riempito di cinema e teatro – protagonista di My Soul Summer e coprotagonista di Lazarus, l’opera rock di David Bowie, con Manuel Agnelli – e di incontri musicali. Ha duettato con Ed Sheeran e aperto i concerti di Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper e Asaf Avidan. Pochi mesi fa l’album di esordio “Silenzio (tutto di me)”: folk americano, britannico e irlandese, di sguincio elettronica analogica e vai sul pop alternativo intimo e personale. Molti strumenti, pochissimo programming, parti registrate su nastro: musica volutamente “artigianale”, costruita sulle persone che suonano insieme. Dentro ci sono libertà, solitudini, amicizie; il suo Abruzzo, le montagne, gli alberi, il verde che è libertà. A Palermo il concerto sarà aperto dalla giovane cantante catanese Alice Giuliano.