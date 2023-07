Ambiente, stasera Marevivo al “San Marco RestArt23″

Rispetto, salvaguardia dell’ambiente e impegno civico sono i temi dell’appuntamento di oggi, venerdi 21 luglio, nel salotto letterario “San Marco RestArt23” in programma alle ore 19 presso il resort Bono Vacanze di San Marco a Sciacca.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Provinciale Asi e curata dal giornalista Giuseppe Recca, accenderà i riflettori sull’educazione allo sviluppo sostenibile, sulla necessità da parte di tutti di adottare corretti stili di vita per superare le criticità dei cambiamenti climatici, per difendere la natura e fare scelte virtuose per le attuali e nuove generazioni.

L’ospite di questa settimana è Stefano Siracusa, responsabile educazione ambientale dell’associazione Marevivo Sicilia e presidente dell’associazione “L’Altra Sciacca”. Siracusa parlerà del suo lavoro, della sua attività quotidiana, di un impegno che da anni insieme all’organizzazione ambientale lo vede in prima linea in tuutta l’isola nella tutela dell’ambiente, nei progetti e nell’azione continua dell’associazione per trovare un giusto equilibrio tra la tutela ambientale e le esigenze di sviluppo economico e sociale. E poi del nuovo ruolo di presidente di un’associazione civica ormai punto di riferimento nella vita cittadina.

Appuntamento da non perdere perchè la difesa dell’ambiente e il ruolo civico di ognuno di noi sono anche una questione culturale.