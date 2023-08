Aperitivi letterari al Giardino della Kolymbetra: nuovi appuntamenti

Nuovo appuntamento con gli “Aperitivi letterari” promossi dal Fai nella splendida cornice del Giardino della Kolymbethra di Agrigento.

Il prossimo 16 agosto, a partire dalle 20.30, si terrà “Le parole della Musica al Giardino della Kolimbethra”, promosso in collaborazione con l’associazione Strada degli Scrittori come tappa di avvicinamento al Master di Scrittura realizzato insieme a Treccani Accademia e Treccani Cultura che si terrà ad Agrigento dal 27 agosto al 3 settembre.

La serata, con il coordinamento di Felice Cavallaro e Salvatore Picone, avrà come protagonisti Salvatore Nocera Bracco e il suo “Il fuco non muore” e Rita Capodicasa, autrice del libro “La Sagra del Signore della Nave da Luigi Pirandello a Michele Lizzi”.

Previsti gli interventi di Giugiù Gramaglia e Giuseppe Lo Pilato. Introduce Federica Salvo.

E’ possibile acquistare i biglietti al seguente link: https://fondoambiente.it/eventi/aperitivi-letterari