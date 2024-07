Aragona, al via i festeggiamenti della Madonna della Mercede

Da giovedì 25 luglio a domenica 4 agosto 2024 il comitato per i festeggiamenti della Madonna della Mercede anche quest’anno ha organizzato un ricco programma dove sono previste celebrazioni liturgiche e religiose, eventi di sensibilizzazione alle problematiche sociali, iniziative culturali, musicali e ricreative. Il centro storico, molto popolato fino a diversi anni fa, adesso abitato da poche persone, rimane per tanti Aragonesi un costante punto di riferimento perché la maggior parte ha vissuto gli anni dell’infanzia e della giovinezza in questo quartiere, con il quale è rimasto un forte legame identitario.

MOMENTI RELIGIOSI

ogni giorno la recita del rosario tradizionale aragonese, e la S. Messa in chiesa Madre, in attesa della riapertura della chiesa della Mercede i cui lavori di restauro si prolungano oltre il previsto. In ogni giorno della novena, a turno, ci sarà la presenza dei nonni, delle famiglie, degli ammalati, delle mamme in attesa, dei bambini e una giornata dedicata alla preghiera per i carcerati, di cui la Madonna è patrona.

il momento culminante della festa sarà la celebrazione eucaristica in piazza Mercede presieduta da mons. Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo. E, dopo la processione, un altro momento gioioso si avrà con la condivisione della “mega torta cannolo”, realizzata dal Pastry Chef Giovanni Mangione, e con l’intrattenimento del gruppo folcloristico “Città di Aragona”.

Altro momento che arricchisce la festa e che coinvolge ancor di più la comunità, è la recita del Rosario in alcune zone del paese dove verrà portata la statua della Mercede. La preghiera recitata insieme diventa lode Dio e venerazione della Madonna occasione coesione delle persone del territorio.

La S. Messa della vigilia, 3 agosto, sarà presieduta da don Giuseppe Cumbo, Vicario generale.

MOMENTI SOCIALI

In piazza Mercede lunedì 29 luglio, alle ore 21, un appuntamento fortemente voluto dal comitato, è l’incontro con don Fortunato Di Noto su “Tutelare i piccoli del Signore. Una chiamata di tutti”, fondatore dell’associazione Meter per la tutela dell’infanzia in Italia e nel mondo, e contro la pedofilia, insieme all’avv. Maria Suma, vicepresidente di Meter (membro Servizio Tutela Minori Diocesi di Noto e Membro del Centro ascolto della CESi). Modera Luigi Mula.

MOMENTI CULTURALI

la presentazione del libro “L’estate di Sicari” di Luigi Galluzzo, giornalista aragonese, conduttore televisivo a Mediaset. Dialogano con l’autore Luigi Mula, Maria Giuseppina Terrasi, Alan Scifo, don Angelo Chillura. Intermezzo musicale a cura dell’associazione “Mintini” di Aragona.

MOMENTI RICREATIVI

Domenica 28 luglio ore 21 in piazza Mercede, il gruppo Teatro che passione di Aragona presenta la commedia ”Cincu fimmini e un tarì”.Venerdì 2 agosto ore 21,00 inpiazza Mercede, esibizione musicale a cura della Pro Music in concert di Aragona.

Il comitato quest’anno ha vissuto un’esperienza di grande valore umano e sociale perché ha coinvolto tante realtà del paese. Da anni, l’unità pastorale ha sempre operato tenendo presente questo criterio: ogni iniziativa deve essere inclusiva, cioè deve cercare di coinvolgere le realtà del territorio: associazioni, gruppi, movimenti, scuola e privati.

E l’esperienza di quest’anno, oltre ad avere registrato un programma molto ricco e articolato, rimane un momento prezioso e importante perché si è realizzato questo coinvolgimento, ed a titolo gratuito hanno collaborato: il gruppo teatrale Teatro che passione di Aragona, l’associazione “Mintini” di Aragona, il gruppo folcloristico “Città di Aragona”, l’associazione musicale Pro Music di Aragona. La popolazione ha apprezzato il lavoro e le iniziative programmate e non si è sottratta a sostenere adeguatamente il comitato.