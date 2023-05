Auto e moto d’epoca a Comitini: pronto il raduno del 2 giugno

Si svolgerà il prossimo 2 giugno la seconda edizione del raduno delle auto d’epoca a Comitini. Non solo auto, quest’anno presenti anche le moto d’epoca, nelle terre delle zolfare. Il raduno è fissato per le 8,30 in piazza Umberto I a Comitini. La carovana si sposterà poi attraverso le vie storiche di Aragona, Santa Elisabetta, Grotte per concludersi a Racalmuto.