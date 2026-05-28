“Battiti di Trinacria”, Quartet Folk porta un nuovo spettacolo all’Auditorium Rai di Palermo

L’estate in musica dei Quartet Folk riparte con la presentazione di un nuovo progetto musicale dal titolo “Battiti di Trinacria”, il cui debutto è in programma il 30 maggio 2026presso l’Auditorium Rai di Palermo.

Dando seguito alle precedenti esperienze che hanno visto la band presentarsi in formato orchestrale, il gruppo proporrà uno spettacolo rinnovato, pensato per far “vibrare” la tradizione siciliana attraverso arrangiamenti inediti, ritmi trascinanti e atmosfere coinvolgenti.

“Questo nuovo spettacolo si presenta come un vero e proprio viaggio tra le sonorità della Sicilia, dove la musica popolare incontra nuove suggestioni contemporanee dando vita a un’esperienza intensa ed originale. Partire da Palermo con un nuovo spettacolo ha per noi un significato speciale, – racconta la band – perché è una città che custodisce l’essenza della Sicilia. Presentare qui “Battiti di Trinacria” significa condividere con il pubblico un pezzo della nostra identità e restituire, attraverso la musica, le emozioni che questa terra continua a trasmetterci giorno dopo giorno”.

Alla formazione storica, composta da Antonio Cannella (chitarre), Dario Mantese (corde e fiati), Gerlando Barbadoro (percussioni) e Ciccio Carnabuci (fisarmonica), si uniranno per l’occasione Vanessa Capraro (voce), Lorenzo Puma (contrabasso) e Christian Falzone (batteria). “Battiti di Trinacria” promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica popolare siciliana: uno spettacolo capace di unire tradizione e innovazione, nel segno della cultura siciliana e della sua inesauribile forza espressiva.