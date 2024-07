Canicattì, nn’estate a BRUalinu: ritorno alle origini della città

All’interno del progetto BRUalinu – Benessere e Rigenerazione Urbana, uno dei 28 vincitori della V edizione del Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, l’ultimo trimestre sarà dedicato alle attività estive, da luglio a settembre, per ri-tornare a Brualinu, alle origini della nostra città, e valorizzare spazi, luoghi, attività, persone e vissuti.

A dare il via a questa prima “Stasciunata Brualinara”, la caccia al tesoro per le vie del quartiere di domenica 21 luglio, dedicata a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni e volta alla ri-scoperta dei luoghi della città antica in un clima di collaborazione e integrazione culturale.

A seguire, domenica 28 luglio, l’evento “Piazza Mondo”, in cui cibo, odori, profumi e attività sostenibili si uniranno alle voci del Festival “Voci Mediterranee”, in collaborazione con Circuiti Sonori.

Dal 20 agosto, terzo e ultimo appuntamento con il laboratorio teatrale “Voci Migranti”, con lo spettacolo conclusivo che si svolgerà il 4 settembre in Piazza Roma, a cura di Michele Carvello, Associazione Ramulia e Angelo Castellano.

Il 30 agosto il laboratorio di riciclo e moda sostenibile con Canicattiva/Cristina Falsone.

A settembre, ultimi appuntamenti di letture di Fiabe dal Mondo (5 e 13 settembre) e una giornata di sport al Campetto della Scuola Crispi (8 settembre). A conclusione del progetto, il 12 e il 13 settembre avrà luogo il seminario “Rigenerare a Sud” al Teatro Sociale e negli spazi rigenerati dal progetto e una festa conclusiva con concerto a sorpresa! Una due giorni intensa con Istituzioni, Fondazioni ed Enti del Terzo Settore, Aziende e cittadine e cittadini per creare nuove narrazioni e politiche di cambiamento per il sud, a partire dalla rigenerazione urbana.

La partecipazione agli eventi è gratuita, sempre. Vi aspettiamo a BRUalinu per un’estate caldissima e per chiudere un anno di attività ed eventi per la città di Canicattì. Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del progetto BRUalinu. Per eventuali richieste è possibile utilizzare i suddetti canali social o scrivere un’e-mail all’indirizzo brualinu.canicatti@gmail.com.