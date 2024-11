“Chroma Key”, il nuovo cortometraggio di Max Puglisi al Centro Culturale Pasolini di Agrigento

Giovedì 28 novembre 2024 alle ore 17,30 presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di via Atenea 123 ad Agrigento si terrà la proiezione del cortometraggio “Chroma Key” scritto e diretto dall’agrigentino Max Puglisi. L’evento organizzato dall’Associazione “Ciak Donna”, dal Circolo J. Belushi dell’ARCI e dal Centro Cultural Pier Paolo Pasolini.

Chroma Key è uno short drama premiato in oltre venti festival in diversi Paesi che ha trionfato lo scorso anno anche al Grand Off di Varsavia, uno dei più importanti festival indipendenti di cortometraggi del mondo e dove Massimo Puglisi è stato premiato come miglior regista.

È ambientato nel braccio della morte di un carcere americano. Qui una psicologa inglese conduce un esperimento con un condannato a morte, un detenuto di colore. Prima di essere giustiziato all’uomo viene concesso un premio, sia perché ha salvato una guardia dalla furia di altri detenuti, sia perché ha maturato venti anni di buona condotta. Il premio consisterà nel respirare la libertà… seppure virtuale. «“Chroma key” – aggiunge il regista – prende il nome dallo schermo verde che si usa nel cinema per creare uno sfondo virtuale. Il detenuto si emozionerà molto rivedendosi all’aperto seppur con gli effetti speciali, mentre la psicologa annoterà le sue emozioni, le farà proprie e ci regalerà una metafora sulla libertà e sull’immenso valore. La libertà che troppo spesso dimentichiamo di avere».

Le musiche sono firmate da Peter J. Robinson, compositore inglese veterano di Hollywood con oltre cinquanta colonne sonore di celebri film. Un pianista coautore di molti brani di Phil Collins, pianista e arrangiatore negli anni ‘70 del celebre musical Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Weber, arrangiatore di Eric Clapton e altri. Vive a Hollywood da trent’anni.