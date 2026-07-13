Caltanissetta

Frequentato da pregiudicati, sospesa per sette giorni attività di autolavaggio con annesso bar

Il provvedimento è scattato da una serie di elementi raccolti dai carabinieri di gela

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di criminalità diffusa, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, nella giornata odierna, hanno dato esecuzione a un provvedimento di natura preventiva emesso dal Questore di Caltanissetta, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione per sette giorni della licenza di un autolavaggio con annesso bar ubicato nel comune di Riesi.

Il provvedimento recepisce i contenuti della proposta formulata dal Reparto Territoriale Carabinieri di Gela a seguito di mirata attività di controllo del territorio e di monitoraggio dell’esercizio pubblico. Nel corso di numerosi controlli, effettuati tra il mese di marzo e il mese di maggio 2026, i Carabinieri della locale Stazione hanno accertato che il locale era abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, alcuni dei quali per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di sostanze stupefacenti, nonché per altri delitti di particolare allarme sociale. Le risultanze dell’attività di controllo sono state trasmesse alla Questura di Caltanissetta che, valutati gli elementi raccolti, ha adottato il provvedimento di sospensione previsto dall’art. 100 del T.U.L.P.S., misura di carattere preventivo finalizzata a impedire che gli esercizi pubblici possano costituire abituale luogo di ritrovo di persone ritenute socialmente pericolose o comunque idoneo a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica. 

L’attività odierna si inserisce nel quadro delle quotidiane e capillari attività di prevenzione e sicurezza condotte dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Caltanissetta.

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