Menfi, partiti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio comunale in Viale Raffaello

Sono ufficialmente partiti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio comunale in Viale Raffaello (ex baraccopoli Ruggia)a Menfi. Al posto del vecchio manufatto sorgerà un asilo moderno e sicuro.

Si tratta del terzo finanziamento ottenuto per la realizzazione di asili nido sempre nell’ambito del PNRR. Questa specifica opera è interamente finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU (Missione 4 – Investimento 1.1) per un importo di 912.000 euro.

“Un intervento dall’importante valore di riqualificazione urbana: la demolizione di un edificio fatiscente e in stato di abbandono da anni restituisce finalmente decoro urbano e sicurezza all’intera zona.Auguro buon lavoro a tutti i professionisti coinvolti nel progetto, All’Ing. Luigi Sclafani (esperto tecnico supporto PNRR), Al RUP. Arch. Vincenzo Barresi, all’impresa aggiudicatrice e a tutte le figure interne ed esterne impegnate sul campo. Continuiamo a investire con determinazione sul futuro dei nostri bambini e sul potenziamento dei servizi per le famiglie di Menfi”, dichiara il sindaco Vito Clemente.