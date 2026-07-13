Menfi

Menfi, partiti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio comunale in Viale Raffaello

Al posto del vecchio manufatto sorgerà un asilo moderno e sicuro.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Sono ufficialmente partiti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio comunale in Viale Raffaello (ex baraccopoli Ruggia)a Menfi. Al posto del vecchio manufatto sorgerà un asilo moderno e sicuro.
Si tratta del terzo finanziamento ottenuto per la realizzazione di asili nido sempre nell’ambito del PNRR. Questa specifica opera è interamente finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU (Missione 4 – Investimento 1.1) per un importo di 912.000 euro.
“Un intervento dall’importante valore di riqualificazione urbana: la demolizione di un edificio fatiscente e in stato di abbandono da anni restituisce finalmente decoro urbano e sicurezza all’intera zona.Auguro buon lavoro a tutti i professionisti coinvolti nel progetto, All’Ing. Luigi Sclafani (esperto tecnico supporto PNRR), Al RUP. Arch. Vincenzo Barresi, all’impresa aggiudicatrice e a tutte le figure interne ed esterne impegnate sul campo. Continuiamo a investire con determinazione sul futuro dei nostri bambini e sul potenziamento dei servizi per le famiglie di Menfi”, dichiara il sindaco Vito Clemente.

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