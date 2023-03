Da un sogno di due giovani ragazze aragonesi, nasce “Quattro passi in Sicilia”

Le “madri” del progetto, Francesca e Maria Giuseppina, sono due ragazze con diverse esperienze nel settore dell’arte e della cultura e con una passione in comune: l’amore per la propria terra. In particolare, Francesca Graceffa è un’artista di Aragona. Pittura, fotografia, musica, realizzazione di eventi culturali e documentari sono solo alcuni degli interessi dell’ eclettica […]