Domenica di Mototerapia a Canicattì

A Canicattì domenica 27 novembre, dalle 9,30 alle 12, alla villa comunale ritorna l’iniziativa “Mototerapia una moto per tutti”, organizzata dai Lions e patrocinata dal Comune di Canicattì.

Il progetto iniziale nasce dall’idea del freestyle motocross rider Vanni Oddera, il campione di evoluzioni che ha scelto di condividere la propria passione per la moto e regalare momenti di gioia a persone e bambini disabili, persone ospedalizzate e bambini emoncologici. Grazie alla mototerapia anche i bambini con disabilità e/o affetti da una malattia possono provare l’emozione di salire in sella a una moto e vivere l’adrenalina dello sport acquisendo nuove capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali.

“Siamo felici di aver patrocinato questo evento che riuscirà certamente a regalare momenti di gioia a tanti nostri piccoli e giovani concittadini. Ricordo la loro felicità durante la prima edizione, sono stati momenti indimenticabili e confido che questa nuova edizione sarà per loro un’altra esperienza preziosa” l’Assessore allo Sport, Giuseppe Corsello.